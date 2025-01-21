هل تعلم كم من الوقت تستمر الإنفلونزا؟.. تعرف على الأعراض والعلاج وأوقات الخطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإنفلونزا الموسمية من أكثر أنواع الفيروسات انتشارًا خلال فصل الشتاء، وتحديدًا بين الأطفال، وهي عدوى تنفسية حادة وشائعة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن معظم الناس يتعافون منها دون علاج، إلا أنها قد تؤدي إلى الوفاة في حالات معينة، ولكن كم من الوقت تستمر الإنفلونزا؟

كم من الوقت تستمر الإنفلونزا؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تبدأ أعراض الإنفلونزا بعد 1-4 أيام من الإصابة، وتستمر عادةً لمدة تقارب الأسبوع.

وبحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، تبدأ الإنفلونزا قبل يوم واحد من ظهور الأعراض، وتستمر من ثلاثة إلى سبعة أيام أخرى، أما عند الأطفال أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فقد تستمر الأعراض أكثر من سبعة أيام.

أعراض الإنفلونزا

الحمّى

سعال (جاف أحيانًا)، وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر.

صداع

آلام في العضلات والمفاصل

شعور بوعكة شديدة

التهاب الحلق

سيلان الأنف.

متى تُسبب الإنفلونزا الوفاة؟

يمكن أن تسبب الإنفلونزا الوفاة لدى الأشخاص المعرضين للخطر، خصوصًا إذا تسببت في التهاب رئوي شديد.

من هم الفئات التي تشكل الإنفلونزا خطورة عليهم؟

النساء الحوامل

الأطفال دون سن 59 شهرًا

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أخرى

الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

كيف تنتشر الإنفلونزا؟

في الأماكن المزدحمة، وتحديدًا المدارس ودور التمريض.

عند التعرض لانتشار الرذاذ الذي يحمل للفيروسات في الهواء.

الأيدي الملوثة بفيروسات الإنفلونزا.

علاج الإنفلونزا

البقاء في المنزل لتجنب إصابة الآخرين.

الراحة.

تناول كميات كافية من السوائل

علاج الحمى باستخدام الأدوية المناسبة.

إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا، يجب أن تعلم أنها مرض شديد العدوى، وقد تكون معديًا لأكثر من أسبوع من بداية الإصابة، أي من اليوم السابق لظهور الأعراض، وتنتشر جراثيم الإنفلونزا عبر السعال والعطس، لذا يجب الحفاظ على فمك وأنفك مغطيين.

عند السعال أو العطس، يجب استخدام المناديل في أسرع وقت ممكن لالتقاط القطرات المعدية قبل انتشارها، كما توصي الهيئة الصحية بالحفاظ على نظافة يديك عن طريق غسلها بالماء الدافئ والصابون، بالإضافة إلى تنظيف الأسطح.

إذا كنت تشعر بتوعك أو تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالبقاء في المنزل حتى تتحسن حالتك.