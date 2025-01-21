ماذا يحدث عند الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام؟.. مخاطر صحية لا حصر لها 

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تسألت عما يحدث لجسمك عند الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام، خاصة أن تناول الطعام ليس مجرد روتين يومي، بل هو الأساس للبقاء على قيد الحياة، إذ يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة، ما يساعد على البقاء بصحة جيدة.

ورغم امتناع العديد عن الطعام لساعات طويلة قد تصل إلى 24 ساعة، كشف الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، كشف لـ«هن» أنه في حاله الامتناع عن الطعام لساعات طويلة خلال تطبيق نظام الصيام المتقطع، لا بد أن لا يتم الامتناع عن تناول المياه أو السوائل الطبيعية، حتى لا يفقد الجسم العناصر اللازمة، وأن يتم تعويض ساعات الصيام بساعات لتناول الوجبات الصحية.

ماذا يحدث عند الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام؟

حذر الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية، لـ«هن»، مما يحدث عند الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام؟ موضحا أنه في هذه الحالة يفتقد الجسم العناصر اللازمة والفيتامينات والمعادن والطاقة، مما يعرضه للتعب والهذيان الشديد في الجسم، فضلا عن احتمالية تعرضه لغيبوبة سكر، بسبب انخفاض في مستوى سكر الدم، والتعب المستمر لنقص الطاقة، وفُقدان الوزن في العضلات.

كما أن الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام، بالفعل يضعف الجهاز المناعي، لحرمانه من العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز وظيفته، مع اضطرابات في الجهاز الهضمي.

مخاطر الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام

كان الخبير الصحي ماكس بوسترناك، كشف من قبل، لـ«سكاي نيوز» البريطانية، مخاطر ما يحدث عند الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام، موضحاً أنه بعد 6 إلى 10 ساعات من الامتناع عن الأكل، يستخدم الجسم معظم الجلوكوز المتبقي الموجود في مجرى الدم كوقود، ما يصل لانخفاض مستويات الطاقة بالجسم.

وبين 12 إلى 16 ساعة من الصيام، سيستمر جسمك في استنفاد مخازن الجليكوجين مع زيادة اعتماده أيضا على أجسام الكيتون، وقد تشعر ببعض البرد بعض الشيء، لأن الجسم أصبح لا يهضم.

وبعد 16-18 ساعة من الصيام، سيبدأ جسمك في البلعمة الذاتية، وهي عملية إعادة تدوير تلقائية فيتخلص من البروتينات التالفة أو البكتيريا أو الخلايا المختلة وظيفيا.

ولكن بعد مرور يوم كامل وحتى 32 ساعة من الصيام، جسمك سيتخلص من الجليكوجين، ويعتمد كليا على مخازن الدهون الخاصة به للحصول على الطاقة، ثم الاعتماد على مخازن الدهون إلى الجلسرين والأحماض الدهنية الحرة، وبعد 32 ساعة، ستلاحظ فقدانا ملحوظا للوزن، لكن معه ستفقد الماء من الكربوهيدرات المستنفدة وكذلك فقدان الدهون.

وبمجرد وصولك إلى 3 أيام من الصيام، سيبدأ الجسم في تكسير الأنسجة العضلية، ونقص الفيتامينات والمعادن وحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي.