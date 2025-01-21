شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اكتشاف أكبر خزان نفطى شرق بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، الإثنين، اكتشاف أكبر خزان نفطي في حقل شرق بغداد، بالتعاون مع شركة (EBS) الصينية، متوقعة أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية.



وقال مدير عام الشركة محمد ياسين - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "أن عمليات اختبار البئر الاستكشافية الرئيسة في حقل شرق بغداد، حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف"، متوقعا أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في وسط العراق.



وأشار إلى أن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت معدل إنتاج يومي يصل إلى 5 آلاف برميل من النفط الخام، مؤكدا أن هذا الاكتشاف يكتسب أهمية استراتيجية؛ كونه يضاف إلى رصيد العراق النفطي الذي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الاحتياطيات المؤكدة، كما يأتي هذا الإنجاز ليعزز القدرات الإنتاجية للعراق، أحد الأعضاء المؤسسين والمؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مما يدعم دوره المحوري في سوق الطاقة العالمية.