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ويتكوف: الاتفاق الخاص بغزة إنجاز يظهر قوة قيادة ترامب

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ويتكوف: الاتفاق الخاص بغزة إنجاز يظهر قوة قيادة ترامب

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القاهرة - سامية سيد - قال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ان سياسات ترامب حققت بالفعل نجاحات ملحوظة مثل إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف، اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إنجاز يظهر قوة قيادة الرئيس ترامب والاحترام الذي يتمتع به عالميا، وهو أيضا مثال آخر على قدرة ترامب على تحقيق النتائج في أكثر المواقف تعقيدا وتحديا.

وأكد ويتكوف، قيادة ترامب أعادت تعريف ما هو ممكن في السعي لتحقيق التقدم والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن التقدم الحقيقي يتطلب محادثات صعبة وقرارات جريئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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