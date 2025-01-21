شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النصب على قفشة.. 5 نجوم وقعوا في شباك المحتالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واقعة النصب على اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لم تكن الأخيرة بعد تعرضه للنصب من قبل رجل أعمال فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج.. نجوم آخرون وقعوا في شباك النصابين والمحتالين نرصدهم في التقرير التالي.

محمد فؤاد

المطرب محمد فؤاد تعرض لعملية نصب حيث استولى مجموعة من الأشخاص على مبلغ 12 مليون جنيه، بعدما أوهموه بتكوين شركة عقارية وتنصلوا منه ، ولم يلتزموا بالاتفاق، الأمر الذى دفع " فؤاد" لتحرير محضرًا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه ، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال في يوليو 2022، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بيان يعلن فيه انسحابه من حفله بمنطقة الساحل الشمالي، اعتذار إلى الجمهور، مؤكدا أنه حضر في تمام الساعة التاسعة والنصف لمكان إقامة الحفل، إلا أنه وجد مشاكل في التنظيم، بالإضافة إلي محاولة النصب عليه ماديا، مؤكدا أن لديه التزامات مادية تجاه أعضاء فرقته .

محمد جمعة

في 14 مارس 2022، أعلن الفنان محمد جمعه عن تعرضه للنصب من إحدى شركات المحمول الشهيرة، وطالب بالتواصل مع أحد مسؤولي الشركة، وكتب محمد جمعه منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: " لو فيه حد مسؤول في شركة (..) أرجو التواصل علي الخاص للأهمية، لأني بتعرض للنصب من خلال الشركة".

بدرية طلبة

وفي مارس 2022 أيضًا، كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرضها للنصب من قبل إحدى الفنانات، وذلك خلال مشاركتها في أحد الأعمال الفنية هناك.

وقالت بدرية طلبة، خلال لقاء تلفزيونى مع الإعلامية الكويتية علياء جوهر، إنَّ تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة لها حتى أنها ظلت تبكي طوال الرحلة من المطار حتى وصولها القاهرة، وتطرقت للحديث عن تلك الواقعة، إذ قالت إنَّها تعرضت للنصب من جانب تلك السيدة التي تحفظت على ذكر اسمها، وعاملتها بطريقة سيئة وصلت إلى حد الإذلال على حد تعبيرها.

مصطفى دوريش

في شهر فبراير 2021، تعرض الفنان الراحل مصطفى دوريش للنصب من قبل شخص بسبب تأجير مطعم له مقابل 5 ملايين جنيه وادعى أنه صاحب المطعم حيث قام بتزوير بعض الأوراق الرسمية التي تبين أنه صاحب ذلك المكان.

وأشار درويش في بيان صحفي له، إلى أن ذلك الشخص قام بتزوير العقود الخاصة بالمطعم وتراخيصه ثم اكتشف تلك القصة عن طريق محض الصدفة ثم حرر محضر نصب ضده في قسم الشرطة التابع له، وطالب الفنان مصطفى درويش بسرعة الإبلاغ عن ذلك الشخص في حالة معرفة أي معلومة عنه للشرطة حتى يأخذ جزاءه ويسترد أمواله.