شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء يقودون أمريكا 4 سنوات.. تعرف على فريق ترامب الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

قبل أن يؤدي دونالد ترامب، القسم الرسمي ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، انهى اختيار الوزراء في الإدارة الجديدة، ويترقب أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع على بعض مرشحي الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشغل مناصب في الحكومة، وفيما يلي أسماء بعض الشخصيات التي اختارها ترامب لعدد من المناصب الذي من المفترض أن يبقوا فترة 4 سنوات من الفترة الرئاسية لترامب.

نائب ترامب

وأصبح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، من جيل الألفية وثاني أصغر نائب رئيس في التاريخ، كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو عندما اختاره ترامب ليكون نائبه.



جيه دي فانس

وزير الدفاع

لوزارة الدفاع، سمى ترامب بيت هيغسيث، الذي يتوقع أن ينفذ وعود ترامب "بتخليص" الجيش الأمريكي من الجنرالات الذين يتهمهم باتباع سياسات تقدمية هاجمها المحافظون.

وزير العدل

بام بوندي، وزيرة للعدل، كانت المدعية العامة لفلوريدا من 2011 إلى 2019، كما عملت في لجنة مكافحة تعاطي المخدرات والأفيون خلال ولاية ترامب الأولى. كانت بوندي من المدافعين عن ادعاءات ترامب الكاذبة بأنه خسر في انتخابات 2020 بسبب تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع.

وزير الخارجية

ماركو روبيو، وزير للخارجية، وسيكون أول أمريكي من أصل لاتيني يشغل هذا المنصب إذا صدق مجلس الشيوخ على تعيينه. روبيو (53 عاما) هو الخيار الأكثر تشددا في قائمة ترامب المختصرة للمرشحين لهذا المنصب، حيث أيد في السابق انتهاج سياسة خارجية قوية ضد الأعداء الجيوسياسيين للولايات المتحدة، ومن بينهم الصين وإيران وكوبا.



تم ترشيح السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية.

مدير المخابرات

جون راتكليف، مدير لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه). يعتبر راتكليف (59 عاما)، الذي كان عضوا في الكونغرس ومدعيا عاما، مواليا لترامب ومن المرجح أن يفوز بموافقة مجلس الشيوخ. تعهد راتكليف خلال جلسة التصديق على تعيينه بعدم طرد الموظفين أو إجبارهم على الاستقالة بسبب آرائهم السياسية أو آرائهم عن ترامب، الذي هاجم الوكالة وتقييماتها مرارا.

وزير الخزانة

سكوت بيسنت، وزيرا للخزانة، مناصر لسياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترامب، ومؤيد لاستخدام ترامب الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية.

وزير الأمن الداخلي

كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، ستشرف على وزارة اتحادية مترامية الأطراف تضم 260 ألف موظف وتتعامل مع كل شيء بدءا من حماية الحدود إلى الأمن السيبراني وسلامة النقل والتعامل مع الكوارث.

حاكمة ولاية ساوث داكوتا

الت نويم (53 عاما)، حاكمة ولاية ساوث داكوتا، شهرة على مستوى البلاد بعدما رفضت إلزام سكان الولاية بوضع الكمامات أثناء جائحة فيروس كورونا، ووصفت الهجرة بأنها "غزو"، والحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بأنها "منطقة حرب" خلال جلسة التصديق على تعيينها.

وزير التجارة

هوارد لوتنيك، وزيرا للتجارة، التي أصبحت سلاح الولايات المتحدة المفضل ضد قطاع التكنولوجيا في الصين. أشاد لوتنيك (63 عاما) بالسياسات الاقتصادية لترامب، والتي تشمل فرض رسوم جمركية. وقال ترامب إنه سيولي لوتنيك "مسؤولية أخرى مباشرة" عن مكتب التمثيل التجاري للولايات المتحدة. ولم يتم تحديد موعد بعد لجلسة التصديق على تعيينه.

وزير الصحة

روبرت كينيدي الابن، المعروف بموقفه المشكك بلقاحات كوفيد، وزيرا للصحة. يستعد كينيدي (70 عاما)، وهو ناشط بيئي نشر معلومات مضللة عن مخاطر اللقاحات، لقيادة أعلى جهة صحية في الولايات المتحدة. وقال المرشح الرئاسي المستقل السابق إنه سيتخلص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) التي تضم 18 ألف موظف ومسؤولة عن ضمان سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وسيغير مئات الموظفين في معاهد الصحة الوطنية.

سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة.

تم اختيار النائبة إليز ستيفانيك لتكون سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة. وستيفانيك هي رابع أعلى عضو جمهوري في مجلس النواب، وكانت حليفة قوية لترامب.

المسئول عن الحدود

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تنصيب توم هومان ليتولى "حدود الأمة" بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تكلفة تقديرية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بحوالي 600 مليار دولار.

رئيسة موظفي البيت الأبيض

وعين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.

إيلون ماسك

كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته الثانية.

يذكر أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.



إيلون ماسك

منصب مستشار الأمن القومي لترامب

تم اختيار النائب مايك والتز ليشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب. وكان والتز عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، أول عضو في القوات الخاصة الذي يُنتخب لمجلس النواب.

ويشغل هذا المنصب حاليا جيك ساليفان. ومن بين مهامه إدارة وتنسيق أعمال كافة الأجهزة الحكومية الأمريكية الخاصة بالملفات الأمنية.

مبعوث الشرق الأوسط

أعلن ترامب عزمه تعيين المستثمر العقاري ورائد الأعمال ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

ويترأس ويتكوف شركة للاستثمار والعقارات أسسها عام 1997 وتحمل اسمه، كما عمل في اللجنة التنفيذية للمجلس العقاري في نيويورك، وفقا لفريق ترامب.

وزير الداخلية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه ترشيح حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم، والذي كان منافسا له على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لتولي وزارة الداخلية.

مات غايتس المدعي العام

مات غايتس انتخب عضوا في مجلس النواب الأمريكي عام 2016، وهو معروف بدفاعه عن سياسات ومواقف الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا مع غايتس في علاقة جنسية محتملة مع فتاة عمرها 17 سنة.

مدير الاستخبارات الوطنية

واختار ترامب تولسي غابارد، عضو مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي سابقا، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وقال ترامب في بيان "أعلم أن تولسي ستجلب الروح الشجاعة التي ميزت مسيرتها المهنية اللامعة إلى مجتمع الاستخبارات".