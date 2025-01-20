شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات على كورونا.. كيف أصبحت الحياة في ووهان الصينية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد مضي 5 سنوات على جائحة كوفيد - 19، أصبح المستشفى المسبق البناء الذي جرى تشييده على عجل خلال 10 أيام في ووهان من حيث انطلق الفيروس، مهجورًا مع طي السكان والسلطات صفحة الأزمة الصحية.

وشيّد آلاف العمال مستشفى هوشنشان المهجور الآن، خلف أسوار في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين حيث رُصد الفيروس لأول مرة.

عزل مدينة ووهان

في 23 يناير 2020، وللتصدي لانتشار فيروس غير معروف آنذاك، أعلنت سلطات ووهان العزل التام للمدينة الذي استمر لمدة 76 يومًا.

وكان ذلك بداية تطبيق لسياسة صحية صارمة في الصين تقوم على مراقبة حركة التنقل وفرض حجر صحي الزامي، وإجراء فحوص لكشف الاصابة، الامر الذي أنذر بالاضطرابات العالمية التي أعقبت ذلك.

اليوم تبدو مناطق التسوق المزدحمة والازدحام المروري في المدينة بعيدة كل البعد من الشوارع المقفرة تمامًا والمستشفيات المليئة بالمرضى، التي شكلت دلالة لأول عملية عزل في العالم لاحتواء فيروس كورونا.



ووهان مدينة الأبطال

أحد الأماكن النادرة لإحياء ذكرى العزل يقع بجوار مستشفى هوشنشان السابق، محطة وقود تستخدم أيضًا "قاعدة توعية لمكافحة وباء كوفيد -19".

على أحد الجدران الجدول الزمني للعزل مع صور باهتة للرئيس شي جين بينج الذي زار ووهان في مارس 2020.

وقال أحد الموظفين إن هناك مبنى صغيرًا يضم معرضًا آخر، لكنه يفتح "فقط عندما يأتي المسؤولون لزيارته".

الأكيد هو أن المدينة استعادت نبض الحياة الذي فقدته خلال تفشي جائحة كوفيد.

ففي الصباح، يتوافد السكان إلى السوق المكتظة في شارع شانهايغوان المتخصص في وجبات الفطور.

وفي شارع تشوهي هانجي التجاري الراقي، يأتي الأفراد للتنزه مع كلابهم، ويرتدي الشباب أحدث صيحات الموضة.

ترى شين زيي من سكان المدينة أن السمعة السيئة التي التصقت بووهان خلال الجائحة، كان لها في النهاية تأثير إيجابي إلى حد ما، ما أدى إلى تدفق السياح بأعداد كبيرة.

وتقول: "الجميع أصبحوا يهتمون أكثر بووهان التي تعرف اليوم بمدينة الأبطال".



حياة جديدة بدأت

قال جاك البالغ 20 عامًا من سكان ووهان: "السكان يمضون قدمًا، وباتت هذه الذكريات بعيدة كل البعد بالنسبة اليهم".

كان طالبًا خلال فترة العزل، وأمضى قسمًا كبيرًا من عامه الدراسي في التعلم من بعد.

وتابع قبل أيام من الذكرى الخامسة للعزل: "لدينا دائمًا الانطباع بأن هذه السنوات كانت صعبة للغاية، لكن حياة جديدة بدأت".

وفي الموقع الذي استضاف سوق هوانان، حيث يرجح العلماء أن الفيروس قد يكون انتقل من الحيوانات إلى البشر، بُني جدار أزرق لإخفاء الأكشاك المهجورة.

سوق هوانان الجديد

كثرت الانتقادات على الساحة الدولية حول تستر السلطات الصينية على الحالات الأولى في ديسمبر 2019.

ونقلت أكشاك السوق القديمة إلى منطقة جديدة خارج وسط المدينة.

ويرفض نحو 10 بائعين في "سوق هوانان الجديد" كما يسمى اليوم، التحدث في الموضوع.

وقال صاحب كشك شرط عدم الكشف عن هويته، إن "الأعمال لم تعد جيدة كما كانت عليه".