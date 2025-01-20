شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3775 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 4314.25 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 3954.75 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 3775 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3235.75 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2516.75 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2157.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 30200 جنيه للبيع، و30 ألف جنيه للشراء.