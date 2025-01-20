شكرا لقرائتكم خبر عن كم سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 20 يناير 2025.. فى بنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 20 يناير 2025 تطور ملحوظ أمام الجنيه المصرى خلال أحدث تعاملات البنوك. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.28 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.31 جنيه للشراء و50.41 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك خلال تعاملات بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.31 جنيه للشراء. 50.41 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.30 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.30 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.30 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع



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