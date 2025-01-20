شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ اختبار البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء اختبار ميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز 11 للمستخدمين المشاركين في برنامج النسخ التجريبية Windows Insider، الميزة الجديدة، التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي، تعتمد على تقنية الفهرسة الدلالية، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن الملفات المحلية باستخدام لغة أكثر طبيعية وغير رسمية.

وتعمل الميزة الجديدة عبر مربعات البحث في عدة أماكن داخل النظام مثل الإعدادات، مستعرض الملفات (File Explorer)، وشريط المهام، ومن المزايا المهمة أنها لا تتطلب اتصالًا بالإنترنت، حيث يتم تشغيلها بفضل الشرائح المخصصة NPU الموجودة في أجهزة Copilot Plus التي تعمل على تسريع معالجة البيانات محليًا.

ويقتصر البحث على أنواع معينة من الملفات مثل الصور بصيغة JPEG وPNG، والملفات النصية مثل PDF وTXT وXLS، كما أن البحث يعمل فقط في المواقع التي تم اختيارها من قبل المستخدم للفهرسة، ويمكن تعديل هذه المواقع من خلال إعدادات "الخصوصية والأمان" في النظام.

ويتيح النظام للمستخدمين تخصيص أماكن البحث عبر الدخول إلى إعدادات "بحث ويندوز" الموجودة ضمن "الخصوصية والأمان"، حيث يمكنهم تحديد المواقع التي يرغبون في تضمينها في الفهرسة، كما يمكن تفعيل خيار "التعزيز" (Enhanced) لفهرسة كافة الملفات الموجودة على الجهاز.

وتخطط مايكروسوفت لتوسيع الميزة في المستقبل لتشمل البيانات السحابية المخزنة على خدمة "OneDrive"، مما سيسمح للمستخدمين بالبحث في ملفاتهم السحابية بنفس الطريقة التي يتم بها البحث في الملفات المحلية.

والميزة الجديدة ستكون متاحة في البداية على أجهزة تعمل بمعالجات Snapdragon ونسخة Copilot Plus، مع خطط لتوسيع الدعم لاحقًا لتشمل أجهزة مع معالجات Intel وAMD، كما يدعم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي عدة لغات من بينها الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، والإسبانية.

إلى جانب ميزة البحث، يتضمن التحديث الجديد أيضًا أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بين هذه الأدوات ميزة "Click to Do" التي توفر للمستخدمين قائمة من الخيارات السياقية عند الضغط على مفتاح ويندوز مع النقر الأيسر على الشاشة، هذه الميزة تتيح للمستخدمين إعادة كتابة النصوص بشكل أكثر سلاسة، مع إضافة خيار "تحسين" الذي يساعد في تصحيح القواعد اللغوية للنصوص.