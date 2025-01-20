شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى Microsoft 365 Copilot Chat.. وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت،عن طرح "Microsoft 365 Copilot Chat"، وهو خطة اشتراك جديدة تركز على الشركات وتدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI).

تأتي هذه الخطة كجزء من جهود الشركة لتوسيع خدمات Copilot لتشمل الأفراد والشركات بنظام أكثر مرونة يعتمد على الدفع حسب الاستخدام بدلاً من رسوم الاشتراك الثابتة. كما تتضمن الخطة إمكانية الوصول المجاني إلى خدمة “Copilot Chat” للشركات.

تفاصيل خطة الاشتراك الجديدة

تُعتبر خدمة "Microsoft 365 Copilot Chat" نسخة خفيفة من خطة Copilot الحالية، وتوفر نظام دفع مرن وعدداً أقل من ميزات الذكاء الاصطناعي. تتضمن الخطة الحالية رسوم اشتراك بقيمة 30 دولاراً شهرياً لكل مستخدم.

تُعد هذه الخطوة استراتيجية من مايكروسوفت لاستقطاب الشركات الكبرى التي ما زالت مترددة في اعتماد خدمات الذكاء الاصطناعي بسبب التكلفة العالية التي قد تشمل آلاف الموظفين. تمنح هذه الخطة الشركات فرصة لتجربة الميزات وتقييم مدى ملاءمتها قبل الالتزام بخدمات مكلفة. كما يمكن للشركات مراقبة استخدام الخدمة ودفع التكاليف فقط للمهام ذات الصلة.

تكلفة الاستخدام وآلية احتساب الرسوم

أوضحت مايكروسوفت أن "الرسائل" تُستخدم كوحدة لقياس استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، تكلفة الرسالة الواحدة تُقدر بواحد سنت.

استخدام الدردشة للإجابات المستندة إلى الإنترنت مجاني، بينما الإجابات النموذجية تكلف رسالة واحدة، وإذا احتاج “Copilot” إلى إنشاء إجابة، فستكلف رسالتين، أما الإجابات المستندة إلى بيانات “Microsoft Graph” فتُكلف 30 رسالة، وتُحتسب الإجراءات التلقائية (Autonomous Actions) بسعر 25 رسالة لكل إجراء.

على سبيل المثال، إذا استخدمت شركة متوسطة الحجم الخدمة لإنتاج 5000 إجابة عادية، و3000 إجابة باستخدام سياسات الشركة، وأداء 4000 إجراء تلقائي خلال شهر، ستصل التكلفة إلى 2000 دولار أمريكي تقريباً.

تتيح هذه الخطة الجديدة للشركات استكشاف خدمات الذكاء الاصطناعي بمرونة، مما يجعلها خياراً جذاباً للمؤسسات التي ترغب في تجربة التكنولوجيا دون التزام بتكاليف باهظة.