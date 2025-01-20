الامارات | بكسبة زر... قطة تتقدم بطلب استقالة صاحبتها نيابة عنها (صورة)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت قطة منزلية باستقالة صاحبتها بعد لهوها فوق لوحة مفاتيح الحاسوب الشخصي للفتاة البالغة من العمر 25 عاما حيث أرسلت بكبسة زر واحدة مسودة طلب الاستقالة الذي أعدته صاحبتها مسبقا.

وفي واقعة غريبة من نوعها، تسببت قطة في الصين في فقدان صاحبتها لوظيفتها ناهيك عن مكافأتها المالية السنوية التي تنتظرها مع اقتراب موعد رأس السنة الصينية.

وكانت الفتاة من مدينة تشونغتشينغ بوسط الصين قد كتبت مسودة استقالتها في 5 يناير الجاري لكنها لم ترسلها إلى صاحب العمل لأنها كانت لا تزال مترددة في اتخاذ القرار النهائي.

وأوضحت صحيفة "South China Morning Post" أن الشابة كانت بحاجة إلى المال وخاصةً لتغطية نفقات رعاية 9 قطط في منزلها.

ولكن، قررت إحدى قططها "التدخل" واتخاذ القرار نيابة عنها، حيث التقطت عبر كاميرا المراقبة المنزلية وثب القطة على الطاولة والضغط بالخطأ على زر في الكمبيوتر المحمول، مما أدى إلى إرسال رسالة الاستقالة إلى المدير مباشرة.

وحاولت المرأة إنقاذ الموقف بالاتصال بمديرها وإخباره بأن القطة هي من أرسلت الرسالة، لكنه تجاهل طلبها. ونتيجة لذلك، فقدت المرأة وظيفتها ومكافأتها السنوية.

يشار إلى أن عيد "تشونغتشيه"، أو مهرجان الربيع (رأس السنة الصينية)، يصادف هذا العام في 29 يناير، وهو الوقت الذي تمنح فيه العديد من الشركات الصينية موظفيها مكافآت سنوية في إطار الاحتفالات في البلاد.