شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" ترفع الحظر عن استيراد سمك السلمون من بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

سبب الحظر

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد أسماك السلمون ومنتجاتها من مقاطعة لييج في بلجيكا.وجاء القرار بعد متابعة دقيقة من الهيئة للتقارير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «WOAH»، والتي أكدت السيطرة الكاملة على فيروس نخر المكونة للدم المعدي في المقاطعة البلجيكية وعدم تسجيل أي حالات تفشي جديدة للمرض.وكانت الهيئة قد فرضت الحظر المؤقت في وقت سابق بناءً على تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتاريخ 6 ديسمبر 2024، الذي أشار إلى ظهور حالات إصابة بالفيروس في مقاطعة لييج في مملكة بلجيكا.وأكدت الهيئة التزامها بضمان سلامة الغذاء المستورد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية صحة المستهلكين، مشيرة إلى أن قرار رفع الحظر جاء بعد دراسة الوضع الصحي والاطلاع على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.