شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: قمر الأرض الأشهر بالمجموعة الشمسية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اوضح خبير الأرصاد، خالد الزعاق ، أن الشمس هي نجم مركزي بالمجموعة الشمسية وهو مصدر الطاقة.

وتابع، خلال حلقة من برنامج تقويم: “لو طفت الشمس راح نموت، والمجموعة الشمسية تحتوي علي 8 كواكب عطارد والزهرة والأرض والمريخ وهذه كواكب أرضية، طبيعتها مشابهة للأرض”.

وأضاف: “وتحتوي أيضا على كواكب غازية عملاقة المشتري وزحل، وتحتوي أيضا علي مذنبات وكويكبات وأقمار ، بينما الأرض تحتوي علي قمر واحد، وكوكب زحل يحتوي على 145 قمر بينما المشتري 95 قمر”.

واختتم: “أشهر الأقمر هو قمر الأرض يأتي بعده في المرتبة الثانية قمر تيتان “زحل” ، وكل هذا يدور حول الشمس”.

اقرأ أيضا: