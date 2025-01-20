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بابا الفاتيكان: عمليات ترحيل مهاجرين توعّد بها ترامب ستكون "كارثية"

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أ ف ب - الفاتيكان 0 تبليغ

بابا الفاتيكان: عمليات ترحيل مهاجرين توعّد بها ترامب ستكون "كارثية"

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الدمام - شريف احمد - حذّر البابا فرنسيس الأحد من أنّ عمليات الترحيل الواسعة النطاق التي توعّد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المهاجرين غير النظاميين ستكون "كارثية".
وقال الحبر الأعظم خلال مقابلة مع التلفزيون الإيطالي إنّه "إذا كان هذا الأمر صحيحًا فسيكون كارثيًا، لأنّه سيجعل أناسًا فقراء بائسين لا يملكون شيئًا يدفعون الثمن".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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