شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: عمليات ترحيل مهاجرين توعّد بها ترامب ستكون "كارثية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر البابا فرنسيس الأحد من أنّ عمليات الترحيل الواسعة النطاق التي توعّد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المهاجرين غير النظاميين ستكون "كارثية".

وقال الحبر الأعظم خلال مقابلة مع التلفزيون الإيطالي إنّه "إذا كان هذا الأمر صحيحًا فسيكون كارثيًا، لأنّه سيجعل أناسًا فقراء بائسين لا يملكون شيئًا يدفعون الثمن".

