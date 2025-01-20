انت الان تتابع زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب تيمور الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة لوسبالوس في تيمور الشرقية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا، وعلى بعد 237 كيلومترًا شمال شرق لوسبالوس، مشيرة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب تيمور الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.