شكرا لمتابعة خبر عن موجة باردة على معظم أنحاء المملكة بدءا من الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت جمعية الطقس والمناخ إنه من المتوقع أن تسود موجة باردة بدءاً من يوم الثلاثاء وحتى الخميس القادم في بعض مناطق المملكة .

وأكدت الجمعية من خلال صفحتها الرسمية عبر منصة إكس: “من المتوقع بمشيئة الله أن تزداد برودة الأجواء خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ٢١ ~ ٢٣ رجب ١٤٤٦ في معظم المناطق، خصوصاً مناطق شمال ووسط المملكة”.

وتابعت الجمعية: “من المتوقع بإذن الله أن تصل درجات الحرارة الصغرى (الصباح الباكر) إلى صفر مئوي وأقل في أجزاء من شمال ووسط المملكة”.

وأضافت الجمعية: “تشير آخر التحديثات، بمشيئة الله، إلى حالة جوية مطرية جميلة وواسعة تشمل عدة مناطق وذلك خلال آخر خمسة أيام من شهر يناير 2025 وعند اقتراب الحالة، ستتم متابعة تحديثاتها ” .