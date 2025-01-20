شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب عن عيد ميلادها: ليس اليوم أنا من مواليد برج الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة ليلى عز العرب خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن عيد ميلادها اليوم الـ 20 من شهر يناير قائلة: "أنا من مواليد برج الأسد، وأتفاجأ كل عام من كم التهانئ التي أتلقاها وأشكر أصحابها بالإضافة لعدد من المواقع ممن تحرص على تهنئتي بتلك المناسبة".

وأضافت ليلى عز العرب: "كل ذلك بسبب مواقع كتبت أنني من مواليد 20 يناير، وهو ما أنفيه".

وعن أعمالها الفنية قالت: "سعدت مؤخرًا بالمشاركة في أعمال مهمة حققت نجاحا كبيرا مثل بين السطور لغيرها من الأعمال الفنية".

هذا وقد استطاعت ليلى عز العرب ترك بصمة مميزة لها في عالم الدراما والسينما رغم دخولها عالم التمثيل في سن كبير.

ليلى عز العرب أعلنت في كثير من حواراتها الصحفية عن أنها لم تدخل الفن إلا في سن الـ 55 وذلك بالتزامن مع عملها المرموق في كبري البنوك نظراً لدرجتها العلمية التي أهلتها لذلك، وبسبب حبها للفن دخلت عالم التمثيل.

أيضاً كشفت ليلى عز العرب في حوار سابق لها أنها لم تكسب من التمثيل مثلما حصل معها في عملها مع البنوك إلا أنه تحب الفن والتمثيل وتفضل العمل علي أن تجلس فى المنزل.