شكرا لقرائتكم خبر عن "ولا ناسيه" و"معاش ولا كان" أغانٍ جديدة لـ كريم محسن بتوقيع إسلام شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الموزع إسلام شوقى مع المطرب كريم محسن فى أغنيتين الأولى "ولا ناسيه" من ألحان كريم نيازي، وكلمات مصطفى ناصر، والثانية "معاش ولا كان" من ألحان كريم نيازي، وكلمات أحمد المالكى، حسبما أكد موزع الأغنيتين إسلام شوقى لـ"الخليج 365".

كان المطرب كريم محسن طرح مؤخرًا، "لحظات التجلي" من كلمات محمود كلازا، وأغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.

وأعرب المطرب كريم محسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "كده برضو ينفع" التي طرحها مؤخرًا ونال من خلالها إشادات كبيرة من داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضاف أنه وافق على تلك الأغنية بعد سماع حوالى 5 أغانٍ، مشيرًا إلى أنها من كتابة وألحان عزيز الشافعى الذى أتعاون معه لأول مرة فى مشوارى الغنائى، ومن توزيع أحمد عادل وأشار إلى أن أغنية "كده برضو ينفع" تحمل طابع اللحن الطربى، وكلماتها قريبة من الناس كما أنها تحمل سؤال وإجابة.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".