الامارات | خطأ مطبعي يضع امرأة في عداد الأموات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت امرأة من ماريلاند نفسها فجـأة في عداد الأموات ورقيا، وذلك أثناء محاولتها تجديد رخصة قيادتها، مما دفعها إلى خوض عملية شاقة لإعادة نفسها إلى الحياة.

وصُدمت نيكول بولينو من جايثرسبيرج بما ظهر على شاشة نظام إدارة مركبات السيارات في ماريلاند في نوفمبر، مضيفة أن الموظف المسؤول أخبرها "أنها متوفاة" وقالت: " لقد شعرت بالخوف قليلاً، لن أكذب، وفوجئت، لأنني على قيد الحياة. أنا هنا". ورفضت إدارة مركبات السيارات تجديد رخصتها، كما تلقت خطابًا من مصلحة الضرائب يقول "دافع الضرائب المتوفى". وبعدها تم إلغاء التأمين الصحي لبولينو وأطفالها الثلاثة. فتراكمت الفواتير الطبية، مما منعها من الحصول على جهاز الاستنشاق الذي تحتاجه لربوها أيضا.

واعترفت بولينو أن الأمر "أفسد حياتها"، بدورها تواصلت محطة News4 مع العديد من وكالات حكومة ماريلاند لمعرفة كيف حدث هذا، وذلك حتى تلقت بولينو مكالمة من الضمان الاجتماعي، أخبروها فيها أن الخطأ كان بسبب خطأ مطبعي.

ووفقًا للوكالة حاولت دار جنازات الإبلاغ عن وفاة شخص آخر ولكنها كتبت رقم خاطئ في خانة الضمان الاجتماعي، والذي تصادف كونه رقم بولينو بدلاً من ذلك.

كما أرسلت إدارة الضمان الاجتماعي إلى News4 بيانًا يفيد بأن سجلاتها دقيقة للغاية وأنه من بين أكثر من 3 ملايين تقرير وفاة يتلقونها كل عام، يتم تصحيح أقل من ثلث واحد بالمائة لاحقًا، وهو ما يعني أن هنالك حوالي 10000 تقرير خاطئ كل عام.

وكشفت بولينو إنه بعد تدخل News4، تلقت أخيرًا خطابًا من إدارة الضمان الاجتماعي يوم الأربعاء يفيد بأنها عادت رسميًا إلى الحياة.

وقالت: "لقد حاولت القيام بذلك بنفسي ولم أتمكن من حل أي شيء. إذا لم يكن الأمر يتعلق بأخبار NBC التي عرضت مساعدتي، لما تمكنت أبدًا من حل هذه المشكلة".

وقالت إدارة الضمان الاجتماعي إن أي شخص يعلن وفاته عن طريق الخطأ يجب أن يتصل بهم في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراء فوري.