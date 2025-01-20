ينتقل من المكنسة الكهربائية والملابس.. أعراض وطرق الوقاية من «إنفلونزا المعدة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما أصبح فصل الشتاء هو البيئة الخصبة لانتشار الفيروسات التنفسية والنزفية وغيرها من الأمراض التي تهاجم المعدة والجهاز التنفسي والهضمي، وخلال الأيام الأخيرة الماضية، دقت تحذيرات خبراء الصحة بالمملكة المتحدة، ليس فقط بسبب الخوف من المتحور الجديد، ولكن لتفشي فيروس «نورو»، الذي يحمل طفرات تجعله سهل الانتشار عن طريق اللمس، خاصة وأن هذا العام ارتفعت إصابات الضحايا بالفيروس بنسبة 40 في المائة مقاترنة بالسنوات السابقة.

وتظل التحذيرات العالمية متزايدة خلال أشهر الشتاء وتحديدا في يناير، خاصة وأنه من الممكن أن يصاب المرء بمرض النوروفيروس عدة مرات في حياته بسبب اختلاف أنواعه، وفي هذا السياق أشارت أرقام وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن العدد الإجمالي لحالات نورو هذا العام أكثر من ضعف ما كان عليه قبل 5 سنوات.

تحذير عالمي من «إنفلونزا المعدة»

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض cdc، فيروس نورو يطلق عليه «إنفلونزا المعدة» أو «جرثومة المعدة»، الذي يهاجم المعدة ويسبب التهاب الأمعاء الحاد، وليس عدوى تنفسية، إذ يسبب القيء والإسهال والأمراض المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة.

ينتقل من المكنسة الكهربائية والملابس واللحوم

بحسب مركز السيطرة على الأمراض cdc، ومنظمة الصحة العالمية، فهناك عدة محاذير شديدة عند التعامل خلال البيئة المصابة، إذ ينتقل فيروس نورو من شخص لآخر من خلال الآتي:

- المكنسة الكهربائية

حذر عالم الأحياء الدقيقة جيسون تيترو، من انتقال النوروفيروس عبر المكنسة الكهربائية المستخدمة في تنظيف الأماكن التي بها آثر تقيؤ شخص مصاب، إذ تنتشر البكتيريا سريعا في الجو من خلالها.

- تناول المحار نيئًا

إذ يتغذى بالترشيح ما يحتوي على فيروسات وبكتيريا تسبب المرض أو الوفاة.

- الملابس

لأن الملابس والأقمشة لها طبيعة مسامية تسمح لبقاء الفيروسات لفترة طويلة، فيمكن انتقاله من خلال الملابس التي حملت رذاذ أو بقايا قيئ من المصاب.

- أدوات الطعام

قد ينتقل الفيروس إذا شاركت شخص مصاب في أدوات الطعام، أو أدواته الشخصية.

- الأسطح

الأسطح الملوثة بآثار التقيؤ تنقل لك الفيروس.

أعراض نورو فيروس

الإسهال

القيء

الغثيان

آلام المعدة

الحمى والصداع

آلام الجسم

جفاف الفم والحلق

الشعور بالدوار عند الوقوف

النعاس

الجفاف بسبب (فقدان سوائل الجسم)

انخفاض التبول

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نورو

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الوقاية من نورو فيروس

غسل اليدين باستمرار.

تنظيف وتطهير الأسطح الملوثة.

طهي المحار جيدًا.

غسل الملابس بالماء الساخن.

شرب السوائل لتعويض السوائل المفقودة بسبب الجفاف