الامارات | وصفات بسيطة من «صيدلية المنزل» تخفف متاعب شائعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادة ما يعاني كبار السن بعض المتاعب الصحية الشائعة، مثل الحكة الجلدية والإمساك وجفاف الفم، ويمكن مواجهة هذه الشكاوى بوساطة بعض الوصفات المنزلية البسيطة.

وتالياً يقدم خبراء مركز الجودة في الرعاية الصحية بألمانيا وصفات بسيطة من «صيدلية المنزل» لعلاج بعض المتاعب الصحية الشائعة لدى المسنين.

الشاي الأسود

مع التقدم في العمر تصبح البشرة أكثر جفافاً، وأحياناً مثيرة للحكة، ويمكن لمواد موجودة في الشاي الأسود تخفيف هذه الحكة.

المكونات: قطعة قماش واحدة وملعقتان إلى ثلاث ملاعق صغيرة من الشاي الأسود و200 مل من الماء الطريقة: قم بتحضير الشاي واتركه منقوعاً لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم بلل قطعة القماش بالشاي المبرد واعصرها، ضع الضمادة على الجزء المصاب بالحكة من الجسم لبضع دقائق، ثم ضع كريماً دهنياً، يمكن استخدام ضمادة الشاي الأسود مرات عدة في اليوم، لكن يُحظر وضعها على المناطق المفتوحة والملتهبة من الجلد.

بذر الكتان والبابونغ

يعاني كبار السن عادة جفاف الفم، بسبب قلة اللعاب في الفم كأثر جانبي لبعض الأدوية أو تهيج الغشاء المخاطي للفم، على سبيل المثال، بسبب الضغط الناجم عن طقم الأسنان.

ويمكن مواجهة الجفاف وتهدئة الغشاء المخاطي بوساطة غسول فم يتألف من البابونغ وبذر الكتان.

المكونات (لحصة يومية): ملعقة كبيرة من بذور الكتان، وملعقة كبيرة من البابونغ المجفف، و500 مل من الماء.

الطريقة: قم بغلي بذور الكتان في 250 مل من الماء لخمس دقائق ثم صَفِّها، اسكب 250 مل من الماء المغلي على البابونغ واتركه منقوعاً لـ10 دقائق، ثم صفِّه، ثم قم بخلط أجزاء متساوية من منقوع بذر الكتان وشاي البابونغ، ثم اغسل الفم به، ويمكن استخدام الغسول أربع مرات يومياً، ويجب تخزينه في الثلاجة.

قشور السيليوم

في الغالب يعاني كبار السن ضعف عضلات المعدة، لذا تتم عملية الهضم ببطء، ما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.

ويمكن لمشروب قشور السيليوم أن يحفز عملية الهضم، بفضل المادة المخاطية التي يحتوي عليها.

المكونات (لحصة واحدة): ملعقة صغيرة من قشور السيليوم و100 مل من الماء أو العصير أو الحليب.

طريقة التحضير: قم بخلط قشور السيليوم في المشروب، واترك الخليط ينتفخ لـ10 دقائق على الأقل، ينبغي تناول المشروب قبل تناول الطعام إذا أمكن، ومن ثم يجب المضمضة بكوب من الماء لتجنب انتفاخ البطن.

علاج للبرد

عند إصابة كبار السن بنزلة برد يمكنهم اللجوء إلى عصير البصل، إذ يمتاز بتأثير مزيل للاحتقان وطارد للبلغم.

المكونات: بصلة كبيرة، وملعقتان كبيرتان من السكر أو العسل السائل، وعصير ليمون للنكهة، ووعاء واحد بغطاء محكم.

التحضير: قطّع البصل إلى قطع صغيرة وضعه في وعاء مع السكر أو العسل، ضع كل شيء في الثلاجة لساعات عدة، ومع مرور الوقت سيخرج السائل من البصل، قم بتصفية العصير وأضف إليه القليل من عصير الليمون حسب الرغبة، تناول ملعقة تلو الأخرى على مدار اليوم، ويراعى تحضير العصير طازجاً كل يوم، وإلا فقد تتكاثر مسببات الأمراض به.

ضمادة الملفوف

يساعد الملفوف على تخفيف آلام مفصل الركبة، ويمكن وضع ضمادات بمعدل مرتين يومياً، مع استخدام أوراق ملفوف طازجة في كل مرة، المكونات (لحصة واحدة): ورقتان إلى أربع أوراق من الملفوف الأبيض أو السافوي، وقطعة قماش قطنية واحدة وضمادة مرنة واحدة.

طريقة التحضير: قم بلف أوراق الملفوف - من دون الضلع الأوسط الصلب - حتى يخرج بعض العصير، وقم بتغطية مفصل الركبة المصاب بالأوراق، ثم ضع قطعة القماش فوقه، الآن قم بلف كل شيء بضمادة، اترك الضمادة لساعة على الأقل أو طوال الليل، ثم قم بإزالة الضمادة وغسل مفصل الركبة وتطبيق كريم دهني عليه.

. عصير البصل يمتاز بتأثير مزيل للاحتقان وطارد للبلغم.

. مشروب قشور السيليوم يحفز الهضم بفضل مادة يحتوي عليها.