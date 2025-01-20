شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة السعودية»: بدء الإنتاج التجريبي بمصنع الساحل الغربي في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة الانتهاء من الأعمال الانشائية وجاهزية أحد المصانع المملوكة لها (مصنع الساحل الغربي).

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن المصنع جاهز للبدء في الإنتاج التجريبي خلال الربع الأول من عام 2025 م.

وأضافت أن المصنع جاهز للبدء في استقبال إمداد المواد الخام (سكراب البوليمر والمطاط والشمع الصناعي) من شركة بترورابغ.