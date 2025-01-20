الاقتصاد

«قمة السعودية»: بدء الإنتاج التجريبي بمصنع الساحل الغربي في الربع الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«قمة السعودية»: بدء الإنتاج التجريبي بمصنع الساحل الغربي في الربع الأول

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة الانتهاء من الأعمال الانشائية وجاهزية أحد المصانع المملوكة لها (مصنع الساحل الغربي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن المصنع جاهز للبدء في الإنتاج التجريبي خلال الربع الأول من عام 2025 م.
وأضافت أن المصنع جاهز للبدء في استقبال إمداد المواد الخام (سكراب البوليمر والمطاط والشمع الصناعي) من شركة بترورابغ.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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