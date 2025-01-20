الامارات | فوز «الشارقة واريورز» في كريكيت موانئ دبي العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق «الشارقة واريورز» على نظيره «دبي كابيتلز» بفارق خمس نقاط في بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت، بمشاركة ستة فرق محترفة، في أبوظبي ودبي والشارقة، وقال عضو مجلس الإمارات للكريكيت، زايد عباس: «البطولة تلعب دوراً مهماً في تطوير المواهب المحلية، ونجحت في تسليط الضوء على الإمارات مركزاً إقليمياً مهماً للعبة».