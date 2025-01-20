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الامارات | فوز «الشارقة واريورز» في كريكيت موانئ دبي العالمية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | فوز «الشارقة واريورز» في كريكيت موانئ دبي العالمية 1/2
  • الامارات | فوز «الشارقة واريورز» في كريكيت موانئ دبي العالمية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق «الشارقة واريورز» على نظيره «دبي كابيتلز» بفارق خمس نقاط في بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت، بمشاركة ستة فرق محترفة، في أبوظبي ودبي والشارقة، وقال عضو مجلس الإمارات للكريكيت، زايد عباس: «البطولة تلعب دوراً مهماً في تطوير المواهب المحلية، ونجحت في تسليط الضوء على الإمارات مركزاً إقليمياً مهماً للعبة».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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