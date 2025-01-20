شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك ببطولتى العرب والفجيرة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

وافق اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى على المشاركة ببطولة كأس العرب التى تقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجارى بالإمارات بمدينة الفجيرة.

كما تمت الموافقة على المشاركة في منافسات بطولة الفجيرة الدولية والتى تقام يومى 9 و 10 فبراير أيضًا.

ويستعد منتخب الناشئين تحت 14 سنة المشاركة ببطولة العالم التى ستقام مايو القادم

كان الاتحاد الدولى للتايكوندو، اختار حازم قنديل أمين صندوق الاتحاد المصري، عضوا بلجنة الباراتايكوندو بالاتحاد الدولى للعبة، ويعد حازم قنديل أول مصرى يتم اختياره لهذه اللجنة، حيث لم يسبقه أحد من قبل فى هذا المنصب.