شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء محمد يحيى سباعي ناشئ نادى الشمس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يُقام اليوم، الاثنين، عزاء محمد يحيى سباعي، ناشئ نادي الشمس للاسكواش، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، من الساعة الخامسة والنصف مساءً وحتى الثامنة.

وودع يحيى سباعي، ناشئ الاسكواش بنادي الشمس، عالمنا مساء الجمعة الماضى بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال مشاركته في مباراة ببطولة بلاك بول.

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، بيانا رسمياً يعلن من خلاله تعديل وإلغاء مواعيد بطولات في الموسم الجاري، وذلك بعد وفاة محمد يحيى سباعي ناشئ نادي الشمس، خلال مشاركته في بطولة بلاك بول، مساء الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مشاركته بالمباريات.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

ينعي الاتحاد المصري للإسكواش ببالغ الحزن والأسى اللاعب محمد يحيي سباعي، الذي وافته المنية خلال مشاركته في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبروالسلوان، ومراعاةً لهذا الحدث الجلل، يعلن الاتحاد المصري للإسكواش ما يلي:

1. إلغاء بطولة منطقة القاهرة: تم اتخاذ قرار بإلغاء بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم.

2 ترحيل بطولة كأس مصر * سيتم إقامة بطولة كأس مصر في الموعد المحدد سابقًا لبطولةمنطقة القاهرة.

3. التشديد على الإجراءات الطبية : يؤكد الاتحاد على ضرورة تسليم كافة المستندات والإجراءات الطبية المطلوبة من اللاعبين لضمان سلامة الجميع. مع التشديد بأنه لن يسمح لأي لاعب بالمشاركه بدون تقديم الفحوصات الطبية المطلوبة في موعد أقصاه ١ فبراير 2025.

4- مراعاة الظروف الخاصة : يُطلب من جميع الأندية واللاعبين التعاون الكامل في هذه الظروف الاستثنائية، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الاتحاد نسأل الله السلامة للجميع، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.