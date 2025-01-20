شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تفوز على النرويج والمجر تهزم هولندا فى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب البرتغال لكرة اليد فوزا صعبا على منتخب النرويج بنتيجة 31 – 28، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الثالثة من الدور الأول من بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج.

كما فاز منتخب المجر على نظيره الهولندى بنتيجة 36- 32، فى ختام دور المجموعات التى تقام من دور واحد بنظام دورى من دور واحد.

وتشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.