شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية الهيكل المعدنى بمصيدة قلب مفاعل الضبعة لتحقيق أعلى معايير الآمان والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن أهمية الهيكل المعدنى الذى تم الانتهاء من تركيبة بالوحدة الاولى بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، بحسب ما أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وفيما يلي أهم المعلومات:

1- يعد الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل عنصرًا مهمًا في وحدة الطاقة النووية.

2- يوجد ضمن هذا الهيكل انابيب التبريد التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للحماية والتبريد كأحد أنظمة الأمان السلبية والمميزة لمحطة الضبعة النووية.

3- تتميز الخصائص الفنية لهذا الهيكل المعدني بأنه يزن 158.2 طن.

4-يبلغ ارتفاعه 2.6 متر وقطره 11 مترا.

5-هو عبارة عن هيكل معدني أسطواني يتألف من ثلاث حلقات موضوعة بشكل محوري.

6- تم تزويد الهيكل بنظام حماية حرارية مصنوع من مواد مقاومة للحرارة مدعمة ومغطاة بالفولاذ، مما يضمن السلامة الكاملة للهيكل في حالة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.