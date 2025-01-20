شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية الهيكل المعدنى بمصيدة قلب مفاعل الضبعة لتحقيق أعلى معايير الآمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 20 يناير 2025 06:00 ص
يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن أهمية الهيكل المعدنى الذى تم الانتهاء من تركيبة بالوحدة الاولى بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، بحسب ما أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وفيما يلي أهم المعلومات:
1- يعد الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل عنصرًا مهمًا في وحدة الطاقة النووية.
2- يوجد ضمن هذا الهيكل انابيب التبريد التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للحماية والتبريد كأحد أنظمة الأمان السلبية والمميزة لمحطة الضبعة النووية.
3- تتميز الخصائص الفنية لهذا الهيكل المعدني بأنه يزن 158.2 طن.
4-يبلغ ارتفاعه 2.6 متر وقطره 11 مترا.
5-هو عبارة عن هيكل معدني أسطواني يتألف من ثلاث حلقات موضوعة بشكل محوري.
6- تم تزويد الهيكل بنظام حماية حرارية مصنوع من مواد مقاومة للحرارة مدعمة ومغطاة بالفولاذ، مما يضمن السلامة الكاملة للهيكل في حالة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.
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