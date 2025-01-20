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الخليج اليوم .. الكويت: حالة سلمان الخالدي الصحية جيدة

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الخليج اليوم .. الكويت: حالة سلمان الخالدي الصحية جيدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نفت وزارة الداخلية الكويتية الأنباء الواردة بشأن دخول سلمان الخالدي، المعارض الكويتي، الذي جرى تسليمه إلى سلطات الكويت الأمنية، إلى العناية المركزة بفعل تدهور حالته الصحية كما يشاع، إذ أوضحت الإدارة العامة للإعلام الأمني في الوزارة ذاتها بأن الخالدي يتمتع بصحة جيدة.

 

وفي الوقت ذاته، شددت وزارة الداخلية الكويتية طبقاً لبيانها الذي اطلعت "العربية.نت" على تفاصيله بأن الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، داعية الجميع أيضاً إلى تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة، مؤكدة أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة.

 

صفحة جديدة!

وظهر المعارض الكويتي سلمان الخالدي في فيديو قصير نشرته وزارة الداخلية، ليؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، متعهداً بأنه ينوي البدء في صفحة جديدة.

 

وكان العراق سلّم سلمان الخالدي إلى السلطات الأمنية الكويتية، فيما تشير صحيفة القبس إلى أنه سيخضع للعقوبات نتيجة تطاوله على البلاد ورموزها القيادية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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