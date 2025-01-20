شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: حالة ترقب للإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن هناك ترقب للإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين بعد مضى أكثر من 7 ساعات على تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، إن المقاومة بذلت كل الجهود للحفاظ على حياة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ الخليج 365 من أكتوبر 2023.

وأضاف في كلمة مصورة له ، تعليقا على اتفاق الهدنة في غزة: "471 يوما على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي دقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل دون شك".

وتابع: "قاتلنا مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة ووجهنا ضربات قاتلة للعدو، وكنا أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال، ومجاهدونا قاتلوا ببسالة شديدة وشجاعة كبيرة حتى آخر ساعات المعركة ونحن نقاتل في ظروف تبدو مستحيلة".