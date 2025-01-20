شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الهلال الليبى والأهلى يلتقى الشرطة القطرى بالبطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريقا الأهلى والزمالك، اليوم الإثنين، ثالث لقاءات منافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تقام فى قطر خلال الفترة من 14 وحتى 26 يناير الجارى.

ويلتقى فريق الزمالك اليوم فى ثالث مواجهاته نظيره الهلال الليبى، بينما يواجه الأهلى نظيره الشرطة القطرى.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي ودار كليب البحريني والشرطة القطري، بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.