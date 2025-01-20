شكرا لقرائتكم خبر عن فى مكانهما الصحيح.. الزمالك يحتفل بهدف الجزيرى أمام إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 11:09 م

احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بالهدف الذى أحرزه سيف الجزيرى لاعب الفريق أمام إنيمبا اليوم بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك هدف فريقه الثالث في شباك إنيمبا النيجيري في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشرت صفحة الزمالك صورة من المباراة لسيف الجزيرى أمام الكرة التى دخلت شباك الفريق المنافس مع التعليق عليها: "الكرة والجزيرى فى مكانهما الصحيح".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.