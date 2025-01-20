شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة نادية الجندي وأحمد سعد تثيران استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثارت إطلالة كل من الفنانة نادية الجندي، والمطرب أحمد سعد، في حفل الـJoy awards ، أمس استغراب عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. ونالت إطلالة الفنانة نادية الجندي، كما كبيرا من الانتقادات والتي اعتبرها عدد منهم غير ملائمة، وذهب آخرون إلى أنها غير مفهومة، وعقد فريق ثالث مقارنة بينها وبين إطلالة الفنانة نبيلة عبيد التي تقربها في العمر، معتبرين أن الأخيرة كانت موفقة أكثر من الجندي لاختيارها إطلالة مناسبة لها. أما المطرب أحمد سعد فقط نال قسطا وفيرا من الانتقادات عبر موقع فيسبوك بسبب غرابة شكل البالطو الذي يرتديه. وانعقد أمس حفل الـJoy awards في البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد حضر الحفل لفيف ضخم من نجوم الوطن العربي والنجوم العالميين والهنود والأتراك في مقدمتهم ماثيو ماكونهي، وأنتوني هوبكينز، ومورجان فريمان، وشرادها كابور، وريثيك روشان، وتوبا بويوكوستين، وفهرية افيجان، وبوراك أوزجيفيت، وغيرهم

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