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رفع أداء وإنتاجية الاستزراع السمكي

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رفع أداء وإنتاجية الاستزراع السمكي

أكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض الفقيه، تنوع وتعدد الجهود الرامية لتنمية معدلات الإنتاج السمكي ورفع الكفاءة الإنتاجية لمزارعي ومنتجي الأسماك عن طريق تثقيفهم وتوعيتهم بنتائج الأبحاث وأفضل الممارسات وعرض التقنيات الحديثة التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزز كفاءة الإنتاج في مجال الإنتاج السمكي، والسعي مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع على تعزيز مستوى الإدارة الفعالة بالقطاع وتحقيق التنمية الشاملة عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والتجارب المحلية والدولية التي عكست تطورًا ملحوظًا في قطاع الاستزراع السمكي وتمكنهم من تحقيق الاستدامة بالقطاع.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية المتقدّمة التي عقدها المركز، أمس، بعنوان «الإدارة الفعالة لمشاريع الاستزراع السمكي»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وتستهدف عددًا من منسوبي وكوادر الوزارة من مختلف فروع مناطق المملكة عن بعد.

وأوضح الفقيه، أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين، للوصول إلى إدارة فعالة مستدامة، تسهم في رفع أداء وإنتاجية مشاريع الاستزراع السمكي، وهي تأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات المتخصصين بإدارة ومتابعة مشاريع الاستزراع المائي، وخدمة المستفيدين للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة عبر إكساب المتدربين مهارات إدارة المشاريع السمكية، ورفع كفاءة الإنتاج السمكي بالمملكة، مبينًا أن من أسس نجاح استزراع الأسماك هو اختيار الأنواع الاقتصادية وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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