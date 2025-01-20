رفع أداء وإنتاجية الاستزراع السمكي

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية المتقدّمة التي عقدها المركز، أمس، بعنوان «الإدارة الفعالة لمشاريع الاستزراع السمكي»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وتستهدف عددًا من منسوبي وكوادر الوزارة من مختلف فروع مناطق المملكة عن بعد.
وأوضح الفقيه، أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين، للوصول إلى إدارة فعالة مستدامة، تسهم في رفع أداء وإنتاجية مشاريع الاستزراع السمكي، وهي تأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات المتخصصين بإدارة ومتابعة مشاريع الاستزراع المائي، وخدمة المستفيدين للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة عبر إكساب المتدربين مهارات إدارة المشاريع السمكية، ورفع كفاءة الإنتاج السمكي بالمملكة، مبينًا أن من أسس نجاح استزراع الأسماك هو اختيار الأنواع الاقتصادية وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية.
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