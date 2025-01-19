72 ألف مستفيد من برامج الهلال الأحمر

نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة مكة المكرمة، خلال العام الماضي 2024م، (1290) برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا، أسهمت في تدريب وتأهيل 72281 مستفيدًا من المواطنين والمقيمين والكوادر الطبية الإسعافية في المنطقة.

كما نظمت الهيئة 305 محاضرات توعوية، استفاد منها 56682 شخصًا من الجنسين في مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص والمدارس التعليمية.

وتضمنت البرامج والدورات التدريبية المقدمة: برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، ودورات طبية تخصصية للكادر الإسعافي والصحي لعدد من الجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص، إضافة إلى برنامج دعم الحياة الأساس (BLS)، والبروتوكولات العلاجية والمستجيب الأول، ودورة الاستجابة للكوارث (ITLS)، ودورة مكافحة العدوى، ودورة المسعف المدرسي، ودورة الإنعاش القلبي، ودورة جودة الإنعاش الرئوي (PIT)، ودورة القيادة الآمنة.