الامارات | محمد بن راشد: 200 مليون شاب في منطقتنا العربية هم أملنا بالمستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعضاء مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، خلال اجتماعهم الأول في متحف المستقبل، لمناقشة خطط العمل والمبادرات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أهمية دور «القيادات العربية الشابة» في دعم المهارات والمواهب العربية الواعدة، للمساهمة بشكل أكبر في تصميم مستقبل المجتمعات العربية، وإتاحة الفرصة أمام الطاقات العربية للمساهمة في تحقيق التطلعات المستقبلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا هذه المبادرة، قبل نحو عقدين، لنقدم للشباب العربي منصة تمكنهم من مشاركة أفكارهم على نطاق أوسع، والعمل مع مجموعة مختارة من القيادات الشابة من مختلف أنحاء المنطقة، ضمن هذه المبادرة بحلتها الجديدة، بإشراف حمدان بن محمد على دعم كل من يحلم بأن يكون مساهماً إيجابياً في مسيرة صناعة المستقبل الذي تطمح له مجتمعاتنا العربية».

وأضاف سموه: «200 مليون شاب في منطقتنا العربية هم أملنا بالمستقبل الذي نطمح إليه.. ولدينا إيمان كبير بعزيمة وإصرار هذه القدرات، ودورها الرئيسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي».

وأكد سموه أن الدعوة مفتوحة لكل المواهب والطاقات العربية، الراغبة في الانضمام إلى هذه الشبكة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة العربية، للعمل على مبادرات ومشاريع نوعية ستظل نواة لتحقيق إنجازات جديدة تقوم على همة وعزيمة الشباب العربي.

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، بتنظيم أكبر تجمع للقيادات العربية الشابة في «القمة العالمية للحكومات» بدبي، فبراير المقبل، لتطوير مجموعة من المبادرات والمشاريع بمساهمة الشباب العربي لمواصلة النهوض بالمنطقة العربية وصناعة مستقبلها الواعد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سيكون هذا التجمع محطة رئيسة لتفعيل مستهدفات (القيادات العربية الشابة)، وإطلاق مرحلة جديدة يرسم ملامحها الشباب العربي الطموح والمؤمن بقدرته على إحداث التأثير الإيجابي المطلوب لمستقبل مجتمعاتنا العربية.. ونحن في دبي ودولة الإمارات نرحب بكافة القيادات العربية الشابة، وسنكون سنداً لهذه الطاقات الواعدة في رحلتها نحو المستقبل».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «أثناء لقائي مع مجلس إدارة القيادات العربية الشابة.. مبادرة أطلقناها قبل عقدين من اليوم بهدف إعداد جيل قيادي عربي شاب، يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة».

وأضاف سموه: «مبادرة (القيادات العربية الشابة) سيتابع رعايتها حمدان بن محمد، وننتظر منهم الكثير.. ونعدهم باستمرار دعمنا للشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا».

أهداف مستقبلية

تهدف هذه المبادرة إلى استقطاب 50 ألف مشارك خلال الفترة المقبلة، وتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية والأفكار الملهمة مع الشباب العربي، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تكوين شبكة ذات تأثير من رجال الأعمال والقادة الاستثنائيين في مجالاتهم لدعم ومساعدة وتوجيه الشباب العربي، والاستفادة من قدرات وخبرات الأعضاء في شبكة «القيادات العربية الشابة» الإقليمية لتحفيز وتمكين قادة الغد من الشباب العرب.

طاقات شابة

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اعتمد، أخيراً، تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، برئاسة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعضوية كل من الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، وتمام منكو من المملكة الأردنية الهاشمية، وفهد الغانم من دولة الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من سلطنة عُمان، وفاطمة راشد بوجسيم الأمين العام للقيادات العربية الشابة.

ولمزيد من المعلومات حول مبادرة «القيادات العربية الشابة»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yaleaders.org.

محمد بن راشد:

. نحن في دبي ودولة الإمارات نرحب بكافة القيادات العربية الشابة، وسنكون سنداً لهذه الطاقات الواعدة في رحلتها نحو المستقبل.

. حمدان بن محمد سيتابع رعاية مبادرة «القيادات العربية الشابة».. ونعدهم باستمرار دعمنا للشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا.