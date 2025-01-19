شكرا لمتابعة خبر عن ممارس صحي ينقذ حياة مسن على متن طائرة الخطوط السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد طاقم وركاب طائرة الخطوط السعودية المتجهة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى محافظة بيشة حالة طارئة، حيث أصيب أحد الركاب بأزمة صحية حادة أفقدته الوعي، وسرعان ما طلب طاقم الطائرة المساعدة من أي ممارس صحي على متن الرحلة.

وتصادف تواجد أخصائي التمريض ماجد الحارثي، والذى استجاب في الحال لنداء المساعدة، في موقف إنساني يستحق الإشادة، حيث قدم نفسه للطاقم وتأكدوا من هويته ورخصة مزاولته للمهنة، وبدأ على الفور في تقييم حالة المسن.

أوضح الحارثي في حديثه لـ “العربية”، أنه بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة، تم الإعلان عن الحاجة الملحة لمساعدة طبية، وعند وصوله إلى مكان الحالة، أكد على أهمية فحص القلب وقياس النبض، حيث لاحظ وجود بطء في النبض، ورغم غياب المعدات الطبية اللازمة، استدعى تقديم الأكسجين للمريض ووضعه في وضع مريح.

وأضاف الحارثي، أن كابتن الطائرة كان يتابع الحالة عن كثب، وكان من الممكن أن يقوم بهبوط اضطراري لإنقاذ حياة المريض، لكن الحارثي أبلغه بأن الوضع لا يستدعي الهبوط، بعد أن تحقيق من استقرار في حالة المريض، واستمرت المتابعة للحالة طوال الرحلة، وتم التنسيق مع عيادة مطار بيشة للاستعداد لاستقبال المريض عند الوصول.

يُذكر أن أخصائي التمريض ماجد الحارثي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة بيشة، وقد ساهمت استجابته السريعة في إنقاذ حياة مسن، ما يعكس أهمية وجود ممارسين صحيين في جميع الأماكن.