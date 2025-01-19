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تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro وiPhone XS Max

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تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro وiPhone XS Max

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن iPhone 15  وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وPhone 14 Pro Max، واللذان يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من أبل، فإن هاتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف هاتف  iPhone XS Max:

هاتف  iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد: تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

هاتف iPhone XS Max

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.
المعالج: معالج A13 Bionic .
الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.
نظام التشغيل:نظام  iOS (14.x) .
البطارية: 3179 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.
 

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