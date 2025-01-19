شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro وiPhone XS Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وPhone 14 Pro Max، واللذان يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من أبل، فإن هاتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف هاتف iPhone XS Max:

هاتف iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد: تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

هاتف iPhone XS Max

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic .

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) .

البطارية: 3179 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.

