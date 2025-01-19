الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2025 أمام الجنيه.. استقرار الأسعار

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سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2025 أمام الجنيه.. استقرار الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأحد، 19 يناير 2025 05:00 ص

ينشر الخليج 365 اليوم الأحد 19-1-2025، آخر تحديثات لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية، حيث يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه والعملات المختلفة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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