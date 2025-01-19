شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "هارى ترومان" في البحر الأحمر بالمسيرات والصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحيى سريع، " استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ.

واوضح خلال كلمه له عقب استهداف الحاملة الامريكية، " أستهداف حاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن منذ قدومها، ونحذر القوات المعادية من أي عدوان على بلدنا في فترة وقف إطلاق النار".