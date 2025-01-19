اخبار الخليج

الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "هارى ترومان" في البحر الأحمر بالمسيرات والصواريخ

0 نشر
0 تبليغ

الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "هارى ترومان" في البحر الأحمر بالمسيرات والصواريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "هارى ترومان" في البحر الأحمر بالمسيرات والصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحيى سريع، " استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ.

واوضح خلال كلمه له عقب استهداف الحاملة الامريكية، " أستهداف حاملة الطائرات الأمريكية هو الثامن منذ قدومها، ونحذر القوات المعادية من أي عدوان على بلدنا في فترة وقف إطلاق النار".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements