شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل نصب بوابات حديدية على مداخل بلدات الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، نصب بوابات حديدية على مداخل مدن وبلدات فى الضفة الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار وتقييد حركة الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية عليهم.



ونصبت قوات الاحتلال - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بوابة حديدية ووضعت مكعبات أسمنتية عند مدخل قرية كفر مالك، شرق رام الله، كما نصبت بوابة حديدية على المدخل الرئيسى لبلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، علما أنه مغلق بالسواتر الترابية منذ عشرة أيام.



وفى محافظة بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على جوانب المدخل الشرقى لمدخل بلدة الخضر جنوب المحافظة، فيما نصبت بوابة حديدية قرب حاجز جبع العسكرى شمال شرق مدينة القدس المحتلة، لقطع السبل أمام المواطنين الذى يحاولون سلوك الطرق الترابية، التى تضاف إلى أخرى منصوبة منذ عام عند الحاجز العسكرى.



ويتحكم جنود الاحتلال فى فتح البوابات وإغلاقها، وقد يستمر إغلاق البوابة لعدة أيام أو حتى أشهر، ما يقيد بشدة حركة المواطنين ويجبرهم على استخدام طرق ترابية بديلة ووعرة، للوصول إلى وجهاتهم.



يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى صعد بشكل كبير من سياسة حصار وعزل المدن والبلدات فى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء العدوان فى السابع من أكتوبر 2023، إذ يشن حربا على الطرقات الرئيسة والفرعية ومداخل المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية، من خلال وضع البوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، ضمن سياسة العقاب الجماعى والتضييق على الفلسطينيين.