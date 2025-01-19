شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إخلاء محطة للسكك الحديدية بسبب تهديد بوجود قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

تهديد بوجود قنبلة

الدمام - شريف احمد - جرى إخلاء محطة السكك الحديدية في مدينة باساو جنوبي ألمانيا بسبب تلقي تهديد بوجود قنبلة.وأفاد متحدث باسم الشرطة الاتحادية بأن العملية ما زالت مستمرة.وأضاف المتحدث أن التهديد وصل إلى شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، وأنه يتم حاليا تفتيش قطار فائق السرعة طراز (آي سي إي)، وأن قطارا آخر من نفس الطراز يجري تفتيشه في مدينة شيردينج النمساوية.وحاليا، لا توجد حركة قطارات في محطة باساو.