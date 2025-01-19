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شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تؤهل خريجي التخصصات التقنية بالتعاون مع "مايكروسوفت" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل "معسكر هندسة البيانات" الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في مدينة الرياض نشاطه الذي يستمر 14 أسبوعًا.
ويستهدف المعسكر تأهيل خريجي التخصصات التقنية في المملكة بهندسة البيانات وتعزيز الجوانب المهارية والمعرفية لديهم، بما يشمل جمع البيانات، وتخزينها، ومعالجتها، وتحليلها، وبناء البنية التحتية للبيانات، ونظم قواعد البيانات، والتعامل مع البيانات الضخمة، وتكامل البيانات.
وسيحصل المتدربون على شهادات مهنية معتمدة من مايكروسوفت، بما يعزز من قدرتهم على التنافس في سوق العمل عالميًا، حيث يوفر المعسكر بيئة تعليمية وتطبيقية متكاملة، تتيح للمشاركين ممارسة المهارات المكتسبة من خلال مشاريع واقعية وتدريب حضوري وافتراضي.
ويأتي المعسكر ضمن جهود "سدايا" في بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتزويد الجيل بالمعارف والمهارات الحديثة المتعلقة بهذا المجال التقني المتقدم وفق أحدث الأساليب العلمية والمعرفية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وجعلهم قادرين على المشاركة في بناء مستقبل الوطن والتنافس عالميًا في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويستهدف المعسكر تأهيل خريجي التخصصات التقنية في المملكة بهندسة البيانات وتعزيز الجوانب المهارية والمعرفية لديهم، بما يشمل جمع البيانات، وتخزينها، ومعالجتها، وتحليلها، وبناء البنية التحتية للبيانات، ونظم قواعد البيانات، والتعامل مع البيانات الضخمة، وتكامل البيانات.
معسكر هندسة البياناتويتلقى المشاركون في المعسكر تدريبًا مكثفًا على تقنيات متقدمة من مايكروسوفت مثل "مايكروسوفت Azure، بالإضافة إلى تعلم أساليب هندسة البيانات وتحليلها وتصويرها بتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات، ما يسهم في صقل مهارات المتدربين وتعريفهم بأحدث الأدوات والتقنيات العالمية في مجال البيانات، وتهيئتهم لسوق العمل.
وسيحصل المتدربون على شهادات مهنية معتمدة من مايكروسوفت، بما يعزز من قدرتهم على التنافس في سوق العمل عالميًا، حيث يوفر المعسكر بيئة تعليمية وتطبيقية متكاملة، تتيح للمشاركين ممارسة المهارات المكتسبة من خلال مشاريع واقعية وتدريب حضوري وافتراضي.
ويأتي المعسكر ضمن جهود "سدايا" في بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتزويد الجيل بالمعارف والمهارات الحديثة المتعلقة بهذا المجال التقني المتقدم وفق أحدث الأساليب العلمية والمعرفية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وجعلهم قادرين على المشاركة في بناء مستقبل الوطن والتنافس عالميًا في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.