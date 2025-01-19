شكرا لقرائتكم خبر عن بيان نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز حول مهامها النقابية المتعلقة بمطالب وحقوق المعلمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إخوة المعلمون والمعلمات.. لإخوة التربويون . تتابع نقابة المعلمين بمحافظة تعز مهامها النقابية والحقوقية المتعلقة بمطالب و حقوق المعلمين لمواجهة موجة الأسعار والآثار المترتبة على هبوط قيمة العملة الوطنية على حياة المعلم والمواطن بشكل عام. . والنقابة وهي تبذل جهودا مستمرة من أجل الوصول إلى حقوق المعلم وما يخفف عنه أعباء الحياة اليومية تود أن توضح الآتي: ١/ إثر إيقاف المرتبات لأشهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2024م كثفت النقابة من تواصلاتها مع الجهات الرسمية في المحافظة والحكومة لاستمرار عودة صرف المرتبات ، كما قامت بعدة فعاليات احتجاجية ، منها إعلان الإضراب والذي نتج عنه عودة صرف المرتبات ، وإثر عودة الصرف تم التواصل مع السلطة المحلية لمتابعة إيجاد ما من شانه التخفيف من أعباء الحياة اليومية ومواجهة ارتفاع الأسعار عبر معالجات محلية ممكنة أسوة ببعض المحافظات. ٢/ تم تشكيل لجنة من قبل الأخ محافظ المحافظة الأستاذ/ نبيل شمسان من المكاتب المعنية في السلطة المحلية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية الأخ /خالد عبد الجليل و عضوية نقابة المعلمين للبحث في تلك المعالجات التي تساعد المعلم على مواجهة ارتفاع الأسعار من الموارد المحلية إضافة إلى متابعة الحكومة للحصول على الحقوق المركزية لتحسين أوضاع المعلمين والتربويين... وعلى إثر هذا كله قمنا بتعليق الإضراب ولم نرفعه على أمل إفساح المجال للجنة المشكلة من السلطة المحلية باعتبار أن تحقيق المطالب هي الهدف وأن الإضراب وسيلة اضطرارية يقوم بها المعلم عند انسداد الأفق أمامه وباعتبار سلامة العملية التعليمية هي الهدف الأسمى والرسالة المقدسة للمعلم... ٣/ لاتزال النقابة متواصلة بشكل مستمر مع لجنة السلطة المحلية من خلال ممثلها في اللجنة وذلك للخروج بنتائج مرضية مع الاحتفاظ بحقها في كل وسائل الاحتجاجات المشروعة.. ٤/سيظل المعلم ومصلحته هدفنا ودافع تحركاتنا ولن نكون إلا مع المعلم ومن أجله، نعمل ليل نهار في كل الظروف ، وستظل رسالتنا من أجل المعلم والعملية التعليمية التي هي رسالة وهدف المعلم المقدسة... ٥/ندعو جميع المعلمين إلى توحيد جهودهم حول مطالبهم المشروعة فوحدة المعلم هي أساس النجاح سواء في المطالب أو في أداء الرسالة، وليكن العمل بصوت واحد للمعلم للحصول على حقوقه عبر كل الوسائل المشروعة . ٦/يتبقى النقابة معبرة عن صوت المعلم وتستمد قوتها منه بعد الله وتعمل على رعاية مصالحه وحماية حقوقه ، وفي هذه الظروف تؤكد النقابة لكل المعلمين بأنها مستمرة في متابعة قيادة السلطة المحلية والحكومة لاعتماد حقوق المعلم. وستواصل تنظيم الفعاليات الاحتجاجية حتى تلبية المطالب المشروعة للمعلمين والتر بويين تأكيدا على ما أشرنا إليه في بيان تعليق الإضراب. ٧/تدعو نقابة المعلمين بمحافظة تعز مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي،و أعضاء المجلس، والحكومة تلبية مطالب وحقوق المعلمين،و نثق بتجاوبهم مع مطالب المعلمين بصورة عاجلة لإدراكهم لأوضاع المعلمين،ودورهم في عملية البناء والتنمية والاستقرار. .. صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز السبت ١٨ / ١ / ٢٠٢٥م

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