شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تشب للتأمين» توافق على تعديل مواد بنظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.