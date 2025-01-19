شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تشب للتأمين» توافق على تعديل مواد بنظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي انعقدت الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتوافق مع التعديلات المقترحة
2. الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس).
3. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
4. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
5. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).
6. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).
7. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
8. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
9. الموافقة على حذف المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
10. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( تداول الاسهم).
11. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
12. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
13. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
14. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
15. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر).
16. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
17. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب و أمين السر).
18. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
19. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
20. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مداولات المجلس).
21. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود).
22. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
23. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).
24. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).
26 الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
26. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
27. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
28. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
29. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
30. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
31. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر).
32. الموافقة على تعديل المادة (الأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
33. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).
34. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
35. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
36. الموافقة على تعديل المادة ( الحادية والخمسين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).
37.الموافقة على تعديل المادة ( الثانية والخمسين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نظام الشركة).
38. الموافقة على تعديل المادة ( الثالثة والخمسين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( النشر).
39. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والعشرين) المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).
40. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرين) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتوافق مع التعديلات المقترحة
2. الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس).
3. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
4. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
5. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).
6. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).
7. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
8. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
9. الموافقة على حذف المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
10. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( تداول الاسهم).
11. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
12. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
13. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
14. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
15. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر).
16. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
17. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب و أمين السر).
18. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
19. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
20. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مداولات المجلس).
21. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود).
22. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
23. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).
24. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).
26 الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
26. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
27. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
28. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
29. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
30. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
31. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر).
32. الموافقة على تعديل المادة (الأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
33. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).
34. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
35. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والأربعين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
36. الموافقة على تعديل المادة ( الحادية والخمسين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).
37.الموافقة على تعديل المادة ( الثانية والخمسين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نظام الشركة).
38. الموافقة على تعديل المادة ( الثالثة والخمسين) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( النشر).
39. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والعشرين) المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).
40. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرين) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).