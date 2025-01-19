الامارات | «الفارس الشهم 3» تكثف عملياتها الإنسانية في قطاع غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح أمس، المرحلة الكبرى من عملية «الفارس الشهم 3»، المشروع الإغاثي الأضخم في قطاع غزة، حيث استهدف أكبر تجمع للنازحين جنوب القطاع بمحيط جامعة الأقصى في خانيونس، في عملية من المتوقع أن يستفيد منها نحو 9500 نازح من محافظات غزة المختلفة، يقيمون في مراكز وخيام الإيواء.

وأكد رئيس البعثة الإماراتية حمد النيادي، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات في دعم سكان غزة، وأن وتيرتها ستزداد مع دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إصلاحات حيوية تشمل خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب دعم المخابز والتكيات لضمان توفير الغذاء للنازحين والعائدين إلى موطن سُكناهم وبيوتهم.

وأضاف النيادي أن الدعم الإنساني المقدم إلى سكان قطاع غزة يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على تخفيف معاناة سكان غزة ودعم احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة وما ترتب عليها من كارثة إنسانية.

وفي الوقت نفسه، عبرت قافلتان محملتان بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال الأسبوع الجاري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القافلتان من 25 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 309.5 أطنان من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وخيم الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، إلى 155 قافلة. وبلغت المساعدات الإماراتية التي دخلت عن طريق البر ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية إلى اليوم، نحو 29 ألفاً و584 طناً، أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس، ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

. إطلاق عملية إغاثية يستفيد منها 9500 نازح من محافظات غزة المختلفة، يقيمون في مراكز وخيام الإيواء.