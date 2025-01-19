شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترجمة جوجل.. حيل وأسرار لا تعرفها عن خدمة Google Translate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم أصبحت فيه الحدود بين اللغات تذوب بفضل التكنولوجيا، يظل تطبيق ترجمة جوجل Google Translate أحد أكثر الأدوات استخدامًا لترجمة النصوص والكلمات بين اللغات، لكن هل تعلم أن هذه الأداة لديها العديد من الميزات الخفية التي قد لا يعرفها الكثيرون؟ إذا كنت تعتمد على ترجمة جوجل في حياتك اليومية أو عملك، فهذه الحيل ستغير طريقة استخدامك لهذه الأداة بشكل كبير.

1. الترجمة الفورية عبر الكاميرا

هل سبق لك أن كنت في بلد أجنبي ووجدت نفسك عاجزًا عن قراءة لافتة أو قائمة طعام؟ ترجمة جوجل يمكنه مساعدتك! باستخدام ميزة الترجمة عبر الكاميرا، يمكنك توجيه كاميرا هاتفك نحو النص وسيتم ترجمته على الفور، كل ما عليك فعله هو:

- فتح تطبيق ترجمة جوجل.

- اختيار اللغتين (اللغة الأصلية واللغة المترجم إليها).

- النقر على أيقونة الكاميرا وتوجيهها نحو النص.

- ستظهر الترجمة فوق النص الأصلي مباشرة.

2. الترجمة بدون اتصال بالإنترنت

هل تعلم أن ترجمة جوجل يمكنه العمل بدون اتصال بالإنترنت؟ هذه الميزة مفيدة جدًا عند السفر إلى أماكن قد لا تتوفر فيها شبكة Wi-Fi أو بيانات جوال، لاستخدامها:

- افتح التطبيق وانتقل إلى الإعدادات.

- اختر "اللغات المتوفرة دون اتصال".

- قم بتنزيل حزمة اللغة التي تحتاجها.

- الآن يمكنك الترجمة حتى بدون اتصال.

3. الترجمة الصوتية الفورية

إذا كنت في محادثة مع شخص يتحدث لغة مختلفة، يمكنك استخدام ميزة الترجمة الصوتية. هذه الميزة تسمح لك بالتحدث بلغتك، وسيقوم التطبيق بترجمة كلامك إلى اللغة الأخرى بصوت مسموع. والعكس صحيح، حيث يمكن للشخص الآخر التحدث بلغته، وسيترجم التطبيق كلامه إلى لغتك، كل ما عليك فعله هو:

- فتح التطبيق واختيار اللغتين.

- النقر على أيقونة الميكروفون والتحدث.

- سيتم ترجمة الكلام فورًا.

4. ترجمة المحادثات المكتوبة

إذا كنت تتلقى رسائل نصية بلغة أجنبية، يمكنك نسخ النص ولصقه في ترجمة جوجل لترجمته، لكن هناك طريقة أسرع:

- افتح التطبيق واختر اللغتين.

- انقر على أيقونة المحادثة (Conversation).

- اكتب النص أو الصقه، وسيتم ترجمته على الفور.

5. ترجمة المستندات الكاملة

ترجمة جوجل لا يقتصر على ترجمة النصوص القصيرة فقط، بل يمكنه ترجمة مستندات كاملة مثل ملفات PDF أو Word، كل ما عليك فعله هو:

- فتح موقع ترجمة جوجل على الكمبيوتر.

- النقر على "ترجمة مستند".

- تحميل الملف واختيار اللغة المطلوبة.

- سيتم ترجمة المستند بالكامل وحفظه كملف جديد.

6. الترجمة بخط اليد

إذا كنت تتعامل مع لغة تستخدم رموزًا أو أحرفًا غير مألوفة (مثل الصينية أو اليابانية)، يمكنك استخدام ميزة الترجمة بخط اليد، هذه الميزة تسمح لك برسم الحروف أو الرموز يدويًا على الشاشة، وسيقوم التطبيق بترجمتها، لاستخدامها:

- افتح التطبيق واختر اللغتين.

- انقر على أيقونة القلم (Handwriting).

- ابدأ بكتابة الحروف أو الرموز يدويًا.

7. الترجمة في التطبيقات الأخرى

ترجمة جوجل يتكامل مع تطبيقات أخرى على هاتفك. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ مقالًا أو رسالة بلغة أجنبية في تطبيق مثل واتساب أو فيسبوك، يمكنك تحديد النص واختيار "ترجمة" من القائمة المنسدلة، سيتم ترجمة النص مباشرة دون الحاجة لفتح تطبيق ترجمة جوجل.

8. الترجمة الدقيقة باستخدام وضع "النسخ"

إذا كنت تريد ترجمة نص مع الحفاظ على تنسيقه الأصلي (مثل العناوين والفقرات)، يمكنك استخدام وضع النسخ (Transcribe)، هذه الميزة متوفرة في الإصدارات الحديثة من التطبيق وتسمح بترجمة النصوص الطويلة مع الحفاظ على هيكلتها.

9. الترجمة بين أكثر من 100 لغة

ترجمة جوجل يدعم أكثر من 100 لغة، بما في ذلك اللغات النادرة أو المحلية. إذا كنت تتعامل مع لغة غير شائعة، فمن المرجح أن تجدها في قائمة اللغات المدعومة.

10. الترجمة مع تفسير المعاني

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى فهم معنى كلمة أو عبارة بشكل أعمق. ترجمة جوجل يوفر شرحًا للمعاني والمرادفات للكلمات المترجمة، مما يساعدك على فهم النص بشكل أفضل.

11. الترجمة في الوقت الفعلي أثناء التصفح

إذا كنت تتصفح موقعًا إلكترونيًا بلغة أجنبية، يمكنك استخدام إضافة ترجمة جوجل لمتصفحك (مثل كروم)، هذه الإضافة تترجم الصفحة بأكملها في الوقت الفعلي، مما يسهل عليك فهم المحتوى.

12. الترجمة مع التعديلات اليدوية

ترجمة جوجل يسمح لك بتعديل الترجمة يدويًا إذا لم تكن دقيقة بما يكفي. بعد الحصول على الترجمة، يمكنك النقر على الكلمات أو الجمل وتعديلها لتحسين الدقة.