شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 19-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 10:12 ص

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات اليوم، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.