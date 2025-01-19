شكرا لقرائتكم خبر عن طرق ضبط 5 أجهزة منزلية لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تتراجع معدلات استهلاك الكهرباء لدى معظم المواطنين خلال أشهر الشتاء خاصة مع عدم تشغيل "التكييف" الذى يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، لذلك يرصد ”الخليج 365” لقرائه طرق ضبط أكثر 5 أجهزة كهربائية يتم استخدامها بالمنزل لتقليل استهلاك الكهرباء و بالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك وهى كالتالى:

أولا سخان المياه الكهربائى :

عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه ، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه و يعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن تشغيله قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصله بعد الإنتهاء مباشرة .

ثانيا المكواه :

يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك والبدء بالملابس الثقيلة مثل "الجينز".

ثالثا غلاية المياه" الكاتيل" :

من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير ويعادل استهلاك التكييف فى بعض الأحيان، وينصح بغلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط والحرص على تنظيفه باستمرار.

رابعا الدفاية الكهربائية:

يفضل الاعتماد على مكيف الهواء على درجة 25 على وضع ساخن بدلا من الدفاية الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء ، وفى حالة استخدام الدفاية الكهربائية ينصح بتشغيلها لتدفئة الغرفة و فصلها بعد الوصول للتدفئة المطلوبة و بالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

خامسا مبرد المياه:

ينصح بغلق خاصية التسخين بالمبرد لانها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا ، و يجب نزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع و في حالة الخروج من المنزل بنزع الفيشة من المنبع.