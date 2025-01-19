شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يخسر 320 جنيهًا عقب هبوط سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

هبط الجنيه الذهب في مصر بحوالي 320 جنيهًا عقب هبوط سعر الذهب اليوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 في مصر، تراجعًا بحوالي 20 جنيها في جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري.



صدرت خلال الأسبوع بيانات أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ديسمبر، وهو يعد مؤشر التضخم الأساسي حيث أظهر ارتفاع يوافق التوقعات بينما تراجعت القراءة الجوهرية التي تستثني عوامل التذبذب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه

التوقعات حالياً في الأسواق تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في يناير الجاري، وقد تصل إجمالي عمليات خفض الفائدة هذا العام إلى مرتين بداية من شهر يونيو القادم.